Altro smottamento sull'ex strada provinciale n°28 a qualche chilometro da Filettino. La strada passata da più di un anno Astral, necessita, secondo molti, di lavori rapidi anche perché con queste bombe d'acqua diventate ormai sempre più frequenti il pericolo è dietro l'angolo. Gli interventi riguardano tre frane non molto di stanti l'una dall'altra.

La società Astral ha dichiarato, non molto tempo fa, di avere a disposizione fondi per intervenire. Cosa si aspetta? Che tutta la strada ceda? Per la cronaca la carreggiata interessata dalla frana è stata liberata e segnalato il pericolo. Ora, però, tutti aspettano i lavori.

Se il governo darà, come è probabile, il via libera all'apertura delle stazioni sciistiche e quindi si può tornare a sciare, non c'è tempo da perdere anche perché se si dovesse ripetere la stagione dello scorso anno con tanti metri di neve una strada così conciata è un problema.