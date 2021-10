Muore sotto gli occhi degli amici mentre erano a cena. La tragedia arriva da Pesaro. Nella casa del Popolo di Muraglia, in via Salvatori, Luca G., 50 anni, inizia a tossire improvvisamente. Accusa un malore al centro del petto, poi si accascia al suolo e cade. Tutto accade in pochi istanti.

Immediata la chiamata ai soccorsi da parte degli amici di Luca. I sanitari del 118 arrivano sul posto ma i disperati tentativi di salvare il 50enne sono vani. Luca viene stroncato dall'arresto cardiaco che lo ha colpito.

La tragedia si consuma sotto gli occhi degli amici sotto choc. Luca lascia la moglie e il figlio.