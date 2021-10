Si allentano le restrizioni dovute al Covid. Da lunedì, infatti, il Governo ha deciso per un ampliamento delle presenze nei luoghi ove di disputano le manifestazioni sportive e nei luoghi della cultura. Dunque, allo stadio si potrà entrare fino al 75% della capienza e nei palazzetti dello sport (quindi al chiuso) fino al 60%. La regola vale esclusivamente per i territori in zona bianca.

Ingresso consentito solo con green pass e obbligo di apertura di tutti i settori per evitare assembramenti.

Via libera ai luoghi della cultura, anche grazie all'abolizione dell'obbligo del distanziamento. Ne beneficeranno soprattutto i musei che potranno consentire l'ingresso al 100% dell'utenza. Così, anche cinema e teatri torneranno al 100% delle proprie capacità.

Il Cts, per la verità, era per una capienza limitata all'80%. Si potrà tornare a ballare: nelle discoteche la capienza sarà del 50% al chiuso e del 75% all'aperto.

Anche qui il Cts era stato più cauto, indicando il 35%.

Il bollettino

«Nel Lazio - fa sapere l'assessore Alessio D'Amato - su 12.138 tamponi molecolari e 12.453 tamponi antigenici per un totale di 24.591 tamponi, si registrano 294 nuovi casi positivi (-6), 3 i decessi (+1), 350 i ricoverati (-12), 51 le terapie intensive (-2) e 286 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,1%. I casi a Roma città sono a quota 136. Diminuiscono casi e terapie intensive, incidenza in calo di 6 punti rispetto alla settimana precedente a 34.65 su 100mila abitanti». In Italia 3.023 casi con 30 decessi. Gli attuali positivi sono 85.926.

Risale dall'1% all'1,11% appena il tasso di positività.

Stabile l'Rt nazionale a 0,83, mentre l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti scende da 37 a 34.