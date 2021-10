Ruba la borsa a una donna che aveva parcheggiato l'auto in via Tiburtina a Frosinone. Fugge poi con una macchina di colore nero con la targa coperta. Le urla della donna vengono udite dai finanzieri. Immediato l'allarme e la caccia all'uomo.

I finanzieri del comando provinciale lo hanno arrestato in flagranza di reato. A finire nei guai un operaio di Frosinone di circa 40 anni, con precedenti specifici.

L'inseguimento è terminato in una stradina laterale di via Casilina. L'uomo deve rispondere dell'accusa di furto aggravato.

I fatti

L'episodio si è verificato nella serata di giovedì scorso.

Il quarantenne, stando a quanto ricostruito, non era nuovo a simili episodi, posti in essere, secondo le accuse, negli ultimi mesi in varie località della provincia di Frosinone nonché in provincia di Roma e Latina.

La donna è tornata in poco tempo in possesso della borsa che le era stata sottratta con destrezza dall'uomo e ha ringraziato gli uomini della Guardia di finanza per il loro intervento.