Il bollettino diffuso poco fa dalla Asl di Frosinone conferma l'andamento di questa settimana: la curva dei contagi da Covid-19 è decrescente. Nelle ultime 24h, infatti, ci sono stati 21 nuovi casi positivi a fronte di 599 tamponi. I negativizzati sono 15, mentre i ricoverati sono 11. Il dato sui decessi resta fermo a quota zero.

La mappa dei contagi

Anche oggi Frosinone registra il maggior numero di nuovi casi in provincia con 4 positivi in più, seguono Boville Ernica e Ceccano ciascuno con 3. Due nuovi casi a Ferentino e Veroli. Un positivo in più in ognuno dei seguenti Comuni: Alatri, Anagni, Arce, Cassino, Ceprano, Paliano e Ripi.

Il confronto con ieri

Ieri 18 positivi che sono stati registrati in dieci comuni. Frosinone con 4 casi davanti agli altri che

sono stati Monte San Giovanni Campano e Veroli con 3 positivi, Ceccano con 2, Broccostella, Cassino, Esperia, Paliano, Sora e Supino con 1.