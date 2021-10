Scontro tra auto e bicicletta ieri sera poco prima delle 23 alle Fornaci. Morto sul colpo un uomo di 48 anni del posto che era in sella alla "due ruote". Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma per lui non c'era ormai più nulla da fare, e gli agenti della polizia stradale per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. La strada è rimasta chiusa per diverso tempo. Tante le persone arrivate sul posto, anche richiamate dall'arrivo dei soccorsi.

