Tragedia sfiorata a Elmas, nella città Metropolitana di Cagliari, dove un uomo ha sparato accidentalmente a sua moglie incinta. Nella serata di giovedì, un uomo stava maneggiando l'arma per pulirla quando, in modo apparentemente casuale, è partito un colpo dal fucile, che ha centrato la moglie in dolce attesa alla coscia.

Sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri e gli operatori del 118. La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Brotzu, ma fortunatamente non versa in gravi condizioni. Gli inquirenti hanno avviato le indagini del caso per comprendere le dinamiche dell'accaduto.