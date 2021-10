Nella terra dei Volsci la storia s'intreccia con la leggenda. E viceversa. Nel Libro XI dell'Eneide Virgilio racconta le vicende di Camilla e Metabo. Camilla è figlia di Casmilla e di Metabo, tiranno di Privernum. Quando il padre viene cacciato dalla sua città a causa del duro governo, porta con sé Camilla ancora in fasce. La piccola, consacrata alla dea Diana, diventerà una valorosa e coraggiosa guerriera.

Alleata dei latini e di Turno contro i troiani di Enea, l'amazzone italica morirà in battaglia per mano dell'etrusco Arunte, alimentando così il suo mito.

La figura della vergine eroica era ed è tuttora un simbolo di rettitudine e richiamo ai doveri, un esempio da seguire e ammirare. La guerriera Camilla, insieme al padre, è diventata la protagonista del murale realizzato a Roccasecca dei Volsci da Rocco Lancia in collaborazione con Francesco Mauri.

L'opera è stata completata da pochissimo e vuole essere un messaggio di speranza: l'augurio di riuscire a tornare ad apprezzare la bellezza dell'arte e un nuovo mondo in grado di ristabilire equilibri di armonia nel genere umano, attraverso l'arte, la natura, la storia, la nostra storia, e un forte richiamo alle radici.

Ma come è nata l'idea? Due anni fa il pittore Rocco Lancia propose la realizzazione di un dipinto al sindaco di Roccasecca dei Volsci Barbara Petroni, un'opera d'arte capace di rendere il paese più accogliente e più bello. Con l'emergenza legata al Covid 19 il progetto è stato accantonato. Oggi, finalmente, è andato in porto e la cittadinanza sta apprezzando il murale offrendo così anche spunti culturali sulla storia e sulla memoria dei luoghi più rappresentativi del piccolo borgo.

L'opera

Il dipinto, che misura 9,40 metri per 3, per un totale di oltre venticinque metri quadrati, è stato realizzato fondendo la pittura accademica di Rocco Lancia alla street art di Francesco Mauri, in arte Mush.

I protagonisti dell'opera sono la regina Camilla e il padre Metabo. Il progetto è stato concepito per rivitalizzare la piazza Welcome Area, proprio all'ingresso del paese. Un bel messaggio di benvenuto a coloro che arrivano a Roccasecca per la prima volta.