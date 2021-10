Sono aperte le iscrizioni al centro diurno comunale "1,2,3… stella" dedicato agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. Un importante servizio messo a disposizione dal Comune nei locali della biblioteca di Palazzo Iorio, per consentire agli alunni del paese di ritrovarsi insieme fuori dell'orario scolastico.

Diverse sono le attività che verranno svolte nel centro, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 19, a partire da oggi e fino al prossimo 8 giugno 2022.

Si va dal supporto nello svolgimento dei compiti alle attività ludico-ricreative in base dell'età degli studenti; previsti anche laboratori formativi e visite guidate.

«L'attivazione del servizio avverrà nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19 - fa sapere il vicesindaco Paolo Petrilli, responsabile del servizio - I genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale dovranno impegnarsi ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le disposizioni previste, che saranno tenuti a rispettare per tutta la durata dell'emergenza sanitaria.

Il contributo mensile è di 5 euro per i residenti di Villa Santo Stefano e di 10 euro per i non residenti».

La domanda d'iscrizione dovrà pervenire all'Ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico (9-12.30) o tramite mail all'indirizzo amministrativo@comune.villasantostefano.fr.it entro le ore 12.30 del 9 ottobre 2021, utilizzando il modulo disponibile presso l'Ufficio amministrativo e sul sito internet istituzionale www.comune.villasantostefano.fr.it.