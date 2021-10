«In questo anno e mezzo di pandemia gli operatori sanitari hanno combattuto senza sosta per vincere la battaglia contro il Covid-19 a dichiararlo è i consigliere regionale Sara Battisti Per questo ho voluto organizzare una due giorni di musica, arte e prevenzione, per ringraziare in particolare gli operatori della Asl Frosinone per il loro immenso lavoro. La prima giornata si terrà domani alle 21 al parco Baden Powell con il leggendario gruppo dei Modena City Ramblers, che proprio quest'anno celebra il suo trentennale».

Il concerto è gratuito ma è possibile fare una donazione che sarà interamente devoluta per l'acquisto di uno o più defibrillatori per la città di Cassino. Per prenotare basta compilare il form online. Verrà data precedenza agli operatori sanitari e l'iniziativa si svolgerà secondo le normative anticovid vigenti.