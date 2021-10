L'obiettivo era stato lanciato lo scorso anno all'inizio del secondo mandato amministrativo di Anselmo Rotondo: recuperare la viabilità interna. Procedere a una graduale e costante manutenzione delle strade della città per riconsegnare alla popolazione arterie di collegamento prive di pericoli e, soprattutto, percorribili senza difficoltà.

Un obiettivo lanciato dopo che tanti cittadini, ma anche esponenti di opposizione, avevano sottolineato quella che la stessa amministrazione ha riconosciuto come una mancanza del primo mandato. E per portare a compimento questo punto, che si colloca tra quelli focali dell'azione amministrativa, il sindaco Anselmo Rotondo ha deciso di affidare la "missione" all'assessore delegato Armando Satini.

Il primo, e forse fondamentale, problema è stato quello di reperire le risorse finanziarie. E così nel bilancio dell'Ente, pescando tra risparmi e avanzi si sono riusciti a recuperare i primi soldi. Fondi che hanno consentito di avviare i primi interventi sulla viabilità interna prevedendo un primo pacchetto con sedici cantieri in azione che stanno interessando: contrada Traversa, via Finocchiara, via Vallario, via Traversa, via Fabbricata, via San Tommaso d'Aquino, via Le Cese, via Vetrine, Sant'Oliva, via San Cosma, via Panacci, via Pietralate, via Sant'Esdra, via Melfi di Sopra, contrada Corneto e via Melfi di Sotto.

A questo si sono sommate le ulteriori risorse che sono state reperite in bilancio e che hanno permesso di avviare altre tre interventi, questa volta su via Delle Rose, in zona Raimondi a Tordoni e via dei Ferrari a Sant'Oliva. Ma tutto questo non basta. Le risorse interne non possono essere sufficienti per colmare la manutenzione delle strade.

Per questo motivo l'assessore Satini, con il placet di tutta l'amministrazione, si è concentrato anche nell'ottenimento di un finanziamento regionale. Contributo che ha permesso di avviare la progettazione e la successiva cantierizzazione di altre zone. Nello specifico in questo nuovo pacchetto da circa settantamila euro ci rientreranno la sistemazione del terrazzo via San Grimoaldo, la sistemazione del manto stradale e franoso in via del centro cittadino, via Le Rose e via Tordoni. E ancora sistemazione del manto stradale e dei fossi laterali. Altri lavori per arrivare a quell'obiettivo che nell'arco del quinquennio amministrativo tutti vogliono raggiungere: una viabilità interna sicura per la città.