Si illuminano di rosa le acque del Liri e Ceprano aderisce alla campagna "Nastro Rosa 2021". «Ottobre è il mese rosa, dedicato alla sensibilizzazione della comunità e all'importanza della prevenzione dei tumori, in particolare quelli al seno Scrive l'Amministrazione in un post Moltissime Onlus operano ogni giorno sul territorio nazionale per arginare una piaga che colpisce spesso al di là dell'età anagrafica.

La Lilt ci informa su quali siano i 5 tumori più diagnosticati tra le donne: ginecologici, colon retto, mammella, polmoni e tiroide con un aumento pari a 54.000 nuovi casi l'anno in Italia. Così, anche Ceprano ha deciso di aderire alla campagna di sensibilizzazione "Nastro Rosa 2021", illuminando di rosa le acque del fiume Liri. Si tratta di un gesto semplice ma importante, allo scopo di tenere a mente ciò che dovremmo ricordare ogni giorno dell'anno: ovvero "prevenire è vivere". Prendiamoci cura della nostra vita».

La prevenzione è importante proprio perché garantisce un'efficace risposta alla malattia, la sensibilità a determinate problemi, l'attenzione e la solidarietà a sostegno di chi combatte il cancro sono fondamentali. Le luci rosa nei vari Comuni danno in tal senso un segnale forte in nome della vita.