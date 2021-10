Tragedia a Roma Nord: un 33enne ha perso il controllo dell'auto per cause al vaglio della polizia locale, ha sbandato ed è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Il violento impatto non ha lasciato scampo al giovane, morto sul colpo nella mattinata di oggi, 8 ottobre.

Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 7:30 circa. L'uomo era al volante della sua Fiat Punto quando ha perso il controllo della vettura.

Inutili, purtroppo, i soccorsi del personale medico del 118. Non si esclude che la causa dell'uscita fuori strada dell'auto, sia da attribuire ad un malore del conducente. Sul caso indagano gli agenti del Gruppo Montemario che hanno proceduto con i rilievi del caso.