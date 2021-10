Con fare sospetto si aggirava nei pressi della stazione ferroviaria dimessa, i carabinieri lo hanno fermato e perquisito. Un 17enne romeno è stato trovato con tre dosi di hashish. In casa aveva altra sostanza stupefacente. Il giovane è finito nei guai.

I fatti

La scorsa notte a Fiuggi, i Carabinieri della locale Stazione, nei pressi della stazione ferroviaria dismessa, hanno controllato un 17enne di cittadinanza rumena, domiciliato nella cittadina termale. Stando a quanto riportato in una nota del Comando, i carabinieri dopo aver notato l'atteggiamento sospetto del ragazzo, già censito per reati contro il patrimonio, lo hanno perquisito trovandolo in possesso di tre dosi di hashish, per circa 4 grammi.

I militari hanno approfondito i controlli perquisendo anche l'abitazione del giovane. In casa, nella camera da letto, il 17enne nascondeva un panetto di hashish di circa 80 grammi, oltre a materiale utilizzato per il taglio ed il confezionamento di sostanze stupefacenti, compresi due bilancini elettronici di precisione.

La sostanza stupefacente ed il materiale rinvenuto sono stati sequestrati, mentre il 17enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma per violazione dell'art. 73 D.P.R. 309/90 (detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti).