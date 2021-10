Ruba cosmetici in un negozio ma viene scoperta dalla titolare. I fatti sono accaduti a Ferentino dove una 26enne romena, dopo essere stata colta in flagrante, si è dileguata. I carabinieri l'hanno rintracciata e arrestata.

I fatti

Ieri, a Ferentino, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per furto A.C., 26enne romena domiciliata presso un campo Rom della Capitale, già censita per reati contro il patrimonio. All'interno di un esercizio commerciale di Ferentino - secondo quanto riportato dai carabinieri- la donna, privando del sistema antitaccheggio i prodotti, ha rubato cosmetici per un valore di circa 200 euro.

Scoperta dalla titolare, che nel frattempo ha avvisato i Carabinieri di Ferentino, la 26enne si è dileguata rifugiandosi all'interno di un supermercato con l'intento di confondersi con i clienti. Giunti immediatamente sul posto, i carabinieri hanno arrestato la donna e ritrovato la refurtiva nascosta all'interno di uno zaino. I cosmetici sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Espletate le formalità di rito, la 26enne romena è stata trattenuta presso la camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Anagni in attesa del rito direttissimo che si terrà oggi presso il Tribunale di Frosinone.