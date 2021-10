Tragedia questa mattina sui binari nel tratto ferroviario tra Ladispoli e Maccarese, dove un uomo è stato travolto da un treno ed è rimasto ucciso. L'episodio è avvenuto alle 11 circa, determinando criticità al traffico che ora è sospeso, con la circolazione in tilt, tra Civitavecchia e Maccarese.

Sul posto gli agenti della Polfer e i Carabinieri per ricostruire i fatti. Ancora non è chiaro se si tratti di un incidente o di un gesto volontario. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo alla vittima.