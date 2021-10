È in arrivo a Ferentino la prima stazione di ricarica ad alta potenza per i veicoli elettrici. La giunta municipale ha approvato lo schema di convenzione per la realizzazione della prima stazione High Power Charger-Hpc da parte di Enel X Mobility Hpc Srl. La prima zona individuata allo scopo è l'area di sosta in via del Mercato, nei pressi della farmacia Stazione. La stazione di rifornimento sarà composta di due colonnine con quattro punti di ricarica. La società specializzata con sede a Roma, si è resa disponibile all'installazione senza oneri a carico dell'amministrazione comunale.

La Enel X Mobility Hpc Srl verrà remunerata dell'investimento da introiti derivanti dall'utilizzo dei sistemi e dovrà impegnarsi a mantenere costi calmierati. «Con l'attivazione della convenzione – recita la delibera di giunta il Comune potrà fornire un ulteriore servizio alla collettività senza gravare sulle casse comunali». Il Comune di Ferentino pone tra i suoi obiettivi quello di garantire sempre più servizi al cittadino, valorizzando l'aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, avvalendosi delle tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile.

L'ente locale aveva già individuato altre tre aree di installazione delle colonnine di ricarica elettrica, che potrebbero essere attivate in seguito: una doppia nel parcheggio Colle Silvi da 11 kw, una doppia nel parcheggio Martellina da 11 kw, una doppia nel parcheggio Pontegrande da 11 kw (di fronte al palasport comunale). Le apparecchiature di ricarica saranno accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7.