Morire a 30 anni mentre stai facendo il tuo lavoro. L'ennesima tragedia arriva questa volta da Andria, in Puglia, dove un operaio è morto dopo essere caduto in una vasca piena di mosto mentre erano in corso le operazioni di vinificazione.

L'uomo è stato subito soccorso dai colleghi che hanno dato l'allarme ma all'arrivo dei sanitari del 118 per il 30enne non c'era più nulla da fare.

Il macchinario dove è morto l'operaio è stato posto sotto sequestro. Ed è stato aperto un fascicolo d'inchiesta a carico di ignoti: l'ipotesi di reato è omicidio colposo con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.