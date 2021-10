È stato inaugurato a Trevi nel Lazio, nell'ufficio postale di via delle Fornaci, il nuovo sportello ATM Postamat. All'evento ha partecipato, oltre ai rappresentanti di Poste Italiane e al sindaco del Comune Silvio Grazioli, la responsabile ufficio di scopo dei piccoli comuni della Regione Lazio Cristiana Avenali. Disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, lo sportello ATM Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte Postepay, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti.

Il nuovo ATM può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Lo sportello è anche dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.

L'ampliamento della rete degli ATM Postamat fa parte del programma degli impegni per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall'amministratore delegato Matteo Del Fante.

La modernizzazione e l'ampliamento del numero degli sportelli ATM Postamat è anche uno dei punti dell'Accordo sottoscritto da Regione Lazio con il Presidente Zingaretti, Poste italiane e Anci Lazio.

Poste Italiane ricorda che l'ufficio postale di Trevi nel Lazio, osserva orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato 8.20 alle 12.35.