Incidente nella tarda mattinata in via Casilina, al Km 66 in località La Rena nel comune di Anagni. Secondo quanto si è appreso, nello scontro sono rimaste coinvolte un'auto ed un furgone.

Sempre stando alle prime indiscrezioni, dopo l'impatto l'auto si sarebbe ribaltata. Ad avere la peggio sarebbe stata la donna alla guida dell'auto per la quale si è reso necessario il trasporto in eliambulanza nella Capitale.

Sul posto la macchina dei soccorsi, oltre ai sanitari del 188, polizia e vigili del fuoco.