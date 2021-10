33 nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24h in Ciociaria su un totale di 583 tamponi. I negativizzati sono 7 mentre i ricoverati sono 9. Continua l'andamento positivo sul fronte dei decessi che restano fermi a quota zero ormai da settimane. Questi i numeri che fotografano l'andamento della pandemia in provincia diffusi nel bollettino della Asl di Frosinone.

La mappa dei contagi

Ripi registra il maggior numero di nuovi casi in provincia con 5 positivi in più. 4 ad Amaseno e Ceccano, 3 a Ferentino, Frosinone e San Giovanni Incarico. Due positivi in più ad Alatri ed Isola del Liri.

Un solo nuovo caso in ognuno dei seguenti Comuni: Acuto, Anagni, Boville Ernica, Cassino, Pofi, Serrone e Trivigliano.

Il confronto con ieri

I positivi segnalati ieri erano 18 ma su un totale di 722 tamponi. Dunque, oggi il tasso di positività è in risalita rispetto ai giorni scorsi. I positivi segnalati ieri provengono da tredici comuni. A quota 2 ci sono Alatri, Ceccano, Frosinone, Sora e Veroli. Un solo caso a Amaseno, Arce, Ceprano, Fumone, Giuliano di

Roma, Monte San Giovanni Campano, Supino e Trivigliano.