Il nord Ciociaria preda, sempre più spesso, di vandali "ecologici". Ormai in ogni dove, infatti si trovano i più svariati tipi di rifiuti abbandonati. C'è pure chi bivacca accendendo il fuoco (possibile che nessuno se ne sia accorto?) cercando, poi, di bruciare la spazzatura prodotta ma, forse per sbrigarsi, non riesce neanche nel suo intento.

Veramente indecente anche perché si sta parlando di Campo Staffi un bellissimo luogo dall'enorme importanza paesaggistica ricadente all'interno dell'area protetta più gran del Lazio: il parco regionale naturale dei "Monti Simbruini".

Inutile dire che il fenomeno interessa tutto il nord Ciociaria partendo dagli Altipiani fino a Filettino passando per Trevi. Ma possibile che nessuno pensi ad una videosorveglianza, capillare, del territorio magari con un progetto studiato dai Comuni di Trevi e Filettino di concerto con l'ente parco?