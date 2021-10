La Uoc di Neurologia della Asl di Frosinone attiverà a breve un ambulatorio di epilettologia dell'adulto, diretto dal dottor Roberto de Simone, direttore di recente nomina proveniente da Roma, dove ha svolto per oltre vent'anni attività di epilettologo. La Uoc di Neurologia, collocata al terzo piano della Palazzina Q del polo ospedaliero "Spaziani" di Frosinone, è da anni attiva come centro poliambulatoriale per le patologie neurologiche in generale, con ambulatori dedicati alla diagnosi e cura della sclerosi multipla (dottoressa Fabiana Marinelli) e delle cefalee (dottoressa Laura Borrello).

Offre all'utenza la possibilità di attivazione di Pac (pacchetti ambulatoriali complessi per malattie cerebrovascolari, epilessia, cefalee, disturbi dell'equilibrio, deterioramento cognitivo, sclerosi multipla, Parkinson, sincopi) che permettono al paziente di poter accedere agli esami strumentali previsti in alcune situazioni neurologiche. È possibile praticare nella struttura esami elettroencefalografici standard e in deprivazione di sonno. Sia le visite che gli esami strumentali sono garantiti dal Ssn.

Viene anche fornita una valida attività di consulenza per tutti gli ospedali della provincia di Frosinone. Il team è composto da tre medici, da due tecnici di neurofisiopatologia, da tre infermiere professionali, e da due ausiliarie. L'orario delle attività è 8-14 per sei giorni alla settima dal presidente regionale Roberto Scacchi.

L'utenza può accedere ai Nostri Ambulatori con impegnativa del SSN tramite prenotazione gestita dal CUP per le patologie già riconosciute con codice di esenzione: 046.340 per sclerosi multipla il mercoledì; 017.345 per epilessia sarà a breve attivato un ambulatorio dedicato il giovedì per le cefalee con indicazione visita neurologica per cefalea il venerdì.

La Asl di Frosinone continua, poi, con la promozione di una forte diffusione di professionalizzazione e di formazione. È stato dato avvio al Corso di formazione e aggiornamento concernente le attività dell'Unità Farmaci Antiblastici (Ufa) per uniformare i comportamenti e le competenze di tutti i professionisti coinvolti. La struttura è parte dell'Unità Operativa complessa di Farmacia diretta dal dott. Fulvio Ferrante. Il corso è rivolto a tutti gli operatori sanitari delle Uoc oncologiche/ematologiche della provincia e coinvolti nel processo di preparazione, allestimento e somministrazione dei farmaci antiblastici (antitumorali).