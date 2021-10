Sanitari, calcinacci e pezzi di intonaco. Gli abbandoni di rifiuti continuano senza sosta sul territorio comunale di Pontecorvo. Componenti gettate illegalmente che provocano la nascita di discariche abusive. Nel corso delle ultime settimane sono stati diversi i furbetti incastrati dalle telecamere di videosorveglianza.

Cittadini, residenti in altri paesi, che approfittando della mancanza della differenziata per gettare la propria immondizia in città. In alcuni casi questi furbetti sono stati individui e grazie alle immagini catturate da quegli occhi elettronici e sono stati puniti con l'emissione delle apposite sanzioni. Ma quello dell'abbandono illecito di rifiuti è un tema sempre di stretta attualità.

Una vera e propria piaga per la città fluviale che, nonostante i controlli e le telecamere, non riesce ad essere debellata. Uno degli ultimi casi registrati è in via Ravano dove, vicino ai cassonetti dell'immondizia, qualcuno ha deciso di gettare sanitari e parti di pavimentazione forse derivanti da qualche demolizione. Non è la prima volta che accade in quella zona. Sono i residenti del posto a raccontare come solo quale settimana fa sia improvvisamente comparso in quell'area un divano. Una situazione allarmante che continua a destare la forte indignazione da parte dei cittadini che vedono questa deturpazione dell'ambiente.