Endemol Shine Italy ha diffuso un comunicato di scuse via social per le parole che inavvertitamente sono risuonate tra le mura del Grande Fratello Vip per un errore della regia che ha lasciato i microfoni aperti. Fuori dal programma l'atleta paralimpico Giuseppe Campoccio aveva scritto un post sui social nel quale si diceva "offeso e indignato" da tali esternazioni.

Endemol: "Frasi inopportune che, benché non fossero rivolte ai concorrenti, sono ugualmente ingiustificabili".

Una frase che è stata notata non solo dall'atleta paralimpico ma anche da milioni di telespettatori che seguono la trasmissione. Un fiume di polemiche e critiche hanno riempito i social, da Facebook a Twitter sono stati davvero tantissimi gli interventi e le polemiche che si sono susseguite.

Sempre nel suo post Campoccio invitava il presentatore e la rete a prendere provvedimenti in merito allo spiacevole episodio accaduto. Parole forti che hanno ferito e offeso molte persone, frasi fuori luogo che è stata diffusa nella casa attraverso i microfoni della regia lasciati aperti, presumibilmente, per errore. Sono dunque arrivate le scuse della Endemol Shine Italy che ha pubblicato un "cinguettio" su Twitter con un commento di scuse ieri mattina alle 10.39.