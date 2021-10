Il Partito Democratico torna a sollecitare l'Amministrazione Caligiore sui problemi ambientali.

La richiesta avanzata dal segretario civico del Pd Giulio Conti è di «riferire in Consiglio comunale sull'andamento della situazione, anche e soprattutto sul fronte dei monitoraggi e dei dati raccolti a tutela della salute della popolazione, nonché degli investimenti che si vorranno mettere in atto su vasta scala, in quanto più volte il Partito Democratico ha ribadito la necessità di fare squadra con tutte le Amministrazioni dei territori coinvolti da questo problema».

Il richiamo di Conti è quello a una mozione, firmata nel giugno 2018, che impegnava la prima Amministrazione Caligiore «ad attivarsi coinvolgendo tutti gli enti preposti, per garantire la costituzione di un tavolo inter-istituzionale tale da coinvolgere rappresentanze di cittadini, associazioni e comitati territoriali. E questo per adottare un programma di interventi e provvedimenti per il miglioramento della qualità dell'aria, delle acque, ma soprattutto della qualità ambientale sull'intero territorio».

Inoltre, la mozione impegnava l'allora Amministrazione comunale a monitorare la situazione. Il segretario dem conclude: «A distanza di tre anni possiamo dire che quanto era stato approvato in questo documento, in un giorno così importante per la città, sia stato totalmente disatteso. Assenti sono stati e continuano a essere i tavoli istituzionali di confronto con gli organi preposti, ma anche con i partiti e le realtà associative ambientaliste del territorio.

Assente è un'azione sinergica in collaborazione con gli altri Comuni della Valle del Sacco. Assente è in particolare un monitoraggio costante del nostro territorio da parte dell'Amministrazione comunale. Pertanto, come segretario del Partito Democratico, esprimo profondo rammarico per gli impegni disattesi su questo importante argomento l'amministrazione comunale di Ceccano non può permettersi più passi falsi e alcuna distrazione».