Sono in fase di completamento i lavori di riqualificazione dell'area che circonda il Monumento ai Caduti. Il grazioso angolo verde è stato interessato da un'importante operazione di maquillage che lo renderà non solo più gradevole ma anche, e soprattutto, maggiormente fruibile da parte dei bambini: «I giardini del Monumento ai Caduti torneranno presto a disposizione dei verolani e abbiamo una piacevole sorpresa in serbo per i nostri piccoli cittadini – ha dichiarato Augusto Simonelli, assessore ai Lavori Pubblici - Gli interventi sono ormai in fase avanzata ed entro poche settimane potremo togliere le recinzioni di sicurezza e restituire l'intera zona alla cittadinanza.

Resta da completare solo il montaggio dei giochi. Si è pensato ad uno scivolo e ad un'altalena, sicuramente il passatempo più amato, ma ci sarà spazio anche per qualche altra giostrina. Posso affermare con piacere e soddisfazione che finalmente anche Veroli Centro avrà una sua area a misura di bambino. Il giardino verrà poi intitolato, in seguito a delibera comunale, al Milite Ignoto. Diventerà uno spazio condiviso, dove poter lasciar giocare i più piccoli in tranquillità ma adatto anche agli adulti in cerca di una zona verde dove rilassarsi».

Il restyling degli storici viali è stato possibile grazie ad un investimento economico, con il quale si è restituito decoro e bellezza ad una zona particolarmente cara ai verolani: «La somma stanziata ammonta a circa centottantamila euro, centocinquantamila dei quali finanziati dalla Regione Lazio – ha continuato l'Assessore Simonelli – e per questo ritengo doveroso ringraziare il Consigliere Regionale Mauro Buschini che si è fatto portavoce in Regione delle nostre istanze». L'assessore Simonelli ha poi spiegato come la ristrutturazione dei giardini sia solo uno dei tasselli che compongono un ben più articolato mosaico di interventi, grazie ai quali l'intera zona a ridosso di Piazzale Vittorio Veneto avrà un nuovo assetto.

«Posso anticipare che sono in programma ulteriori lavori. Abbiamo iniziato dal Polivalente, interamente ristrutturato e che è ora uno dei più grossi anfiteatri della Provincia con i suoi 2500 posti, con servizi per diversamente abili, nuova pavimentazione in gomma anti choc e impianti a efficientamento energetico. Subito dopo il completamento dei lavori al Monumento ai Caduti, proseguiremo con la sistemazione dell'area pubblica dello Chalet. E abbiamo pensato di creare nella zona della curva di Via XXI Aprile, un piccolo play ground per i ragazzi».