Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di asfaltatura della strada provinciale di accesso al centro storico. Verranno messi in sicurezza 2,5 chilometri, i primi due inizieranno all'altezza del Campo Sportivo San Vincenzo fino a salire, gli altri 500 metri riguarderanno il tratto Porta a Valle.

«Dopo diverse sollecitazioni siamo riusciti a pianificare l'intervento in sinergia con la Provincia – dichiara il sindaco Lucio Fiordalisio - sono molto soddisfatto perché dall'inizio del mio mandato nel 2015 abbiamo riqualificato quasi l'80 per cento del tratto che conduce al nostro borgo. L'intervento riguarda una delle più suggestive e panoramiche strade della Ciociaria, meta di tanti turisti e sportivi, le parti dissestate verranno ben presto sistemate e sarà potenziata la messa in sicurezza per la circolazione stradale.

Sento di dover ringraziare il presidente dell'amministrazione provinciale di Frosinone Antonio Pompeo, con il quale negli anni si è sempre costruito un rapporto di collaborazione e sinergia. Un ringraziamento anche all'amico presidente del consiglio provinciale Daniele Maura per aver anche lui sollecitato l'intervento su Patrica - conclude Fiordalisio - e infine un ringraziamento all'Ufficio tecnico della Provincia e in particolare all'ingegnere Secondini, al responsabile Claudio Deodati e al geometra Claudio Libosi».