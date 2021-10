Auto si schianta contro un muro in via Matrice e danneggia la conduttura del metano. Evacuate con urgenza le famiglie dello stabile interessato dai vigili del fuoco di Frosinone. Erano circa le 14,30 di ieri quando, nella zona centrale del paese, precisamente all'imbocco di via Matrice, si è avvertito un boato. Una vecchia Ford Fiesta, per motivi ancora poco chiari, si è schiantata contro un muro comunale ai margini della strada, causando il crollo di una parte della struttura e tranciando la tubatura del gas al servizio di un intero stabile.

Immediato l'intervento del sindaco Paolo Fallone che ha disposto, insieme ai carabinieri della stazione cittadina, tutte le misure di protezione, chiedendo l'intervento dei vigili del fuoco, giunti immediatamente sul posto. Attimi di paura per i residenti della zona e soprattutto dello stabile, che hanno visto saltare i contatori del metano con la fuoriuscita spaventosa del gas infiammabile.

«Per un momento abbiamo temuto il peggio visto che l'enorme fuoriuscita di gas ha saturato anche gli appartamenti serviti dai contatori che, fortunatamente, avevano le finestre aperte - ha spiegato il sindaco -. Bastava una scintilla per provocare una tragedia.

Il prezioso intervento dei vigili del fuoco ha fatto rientrare la situazione di estremo pericolo e tutti hanno tirato un sospiro di sollievo. Ringrazio particolare, la squadra dei vigili del fuoco di Frosinone, i carabinieri della stazione cittadina e quelli della Compagnia di Pontecorvo, l'agente della Polizia locale Stefano Di Santo e gli amministratori presenti per il celere intervento. Ringrazio, infine, i residenti dello stabile interessato e dell'intera zona per avere assunto un comportamento encomiabile sotto ogni profilo, osservando le prescrizioni sulla sicurezza. Ora ha concluso Fallone spetterà alle forze dell'ordine chiarire la dinamica dell'episodio»