La curva mantiene un andamento calante rispetto ai numeri della passata settimana. I nuovi casi Covid in provincia di Frosinone ieri sono stati 18, con 15 negativizzati, nessun decesso e ancora 11 ricoverati, come ieri.

La giornata

I 18 positivi segnalati ieri provengono da tredici comuni.

A quota 2 ci sono Alatri, Ceccano, Frosinone, Sora e Veroli. Un solo caso a Amaseno, Arce, Ceprano, Fumone, Giuliano di Roma, Monte San Giovanni Campano, Supino e Trivigliano. I 18 positivi sono 7 in più rispetto alla giornata precedente, ma anche otto in meno rispetto a mercoledì scorso. Il dato della settimana tocca le 35 unità a una media di 11,67 al giorno, inferiore a quella del periodo precedente, sempre confrontato a mercoledì, che era di 67 a 22,33 di media. La riduzione a sette gironi è del 47,76%.

La passata settimana, peraltro, era risultata in controtendenza, avendo chiuso a 23,29 di media contro i 17,29 del periodo 20-26 settembre, i 17,43 della settimana prima ancora, i 16,71 tra il 6 e il 12 settembre, i 20,71 tra il 30 agosto e il 5 settembre e i 29,71 tra il 23 e il 29 agosto. Veroli da 9 giorni consecutivi segna almeno un caso. A ottobre ha toccato i 18 positivi. Seguono con distacco Alatri e Amaseno con 7, Anagni, Ceccano e Sora con 6. Nell'ultima settimana si contano 26 casi a Veroli, 11 ad Alatri, 10 ad Anagni, 8 a Amaseno, 7 a Monte San Giovanni Campano e Sora.

Gli indicatori

Scende l'incidenza a sette giorni per 100.000 abitanti che ieri è arrivata a 27,46. Si tratta del valore minore dal 27 settembre (24,74). Dall'ultimo picco del 2 ottobre con 35,43 si è passati nei giorni successivi a 34,17, 34,59, 29,14 e appunto 27,46. Il tasso di positività, al contrario, risale dal 1,83% al 2,49%. Si interrompe una striscia di quattro giorni consecutivi di riduzione, iniziata dopo il 5,40% del 1° ottobre, in questo caso il massimo, dal 5,82% del 14 settembre. La media di questa settimana si posiziona al 2,06% rispetto al 3,33% della settimana precedente. La media di ottobre è al 2,89%, mentre settembre si era chiuso al 4,13%.

I guariti e i malati

Nel bollettino di ieri la Asl di Frosinone ha comunicato 15 nuovi guariti, il dato più alto della settimana dopo i 4 di lunedì e i 9 di martedì. La scorsa settimana dopo tre giorni si erano registrati 43 guariti. Restano a 11 i ricoverati totali, lo stesso dato del bollettino precedente.

Per la nona volta negli ultimi cinque giorni sono 11 gli ospedalizzati. In questo periodo al massimo si è toccata quota 14, il 4 ottobre. Da settembre a ieri il massimo di ricoverati è stato di 21, dal 10 al 12 settembre. Ancora una volta, infine, non si registrano decessi. L'ultima vittima è stata comunicata quasi un mese fa, il 10 settembre.