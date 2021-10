Tutto pronto per l'undicesima edizione del "Cammino d'Autunno". Lo speciale appuntamento che ogni anno caratterizza la città fluviale è pronto a tornare in scena. Un'iniziativa molto attesa e che ogni anno richiama l'attenzione di tante persone che in gruppo, ma anche singolarmente, decidono di affrontare l'avventura nella natura alla riscoperta di antichi sentieri che, purtroppo, spesso sono stati abbandonati.

L'iniziativa si svolgerà domenica 17 ottobre, dal titolo "Dal tabacco alla guerra" e prevede un percorso "intero hard" con partenza dal museo del tabacco di Sant'Oliva in mattinata, un percorso di circa quattordici chilometri che condurrà fino al Museo delle Battaglie su Monte Leucio. Ma è stato previsto anche un itinerario diverso per chi vorrà trascorrere una mattina più soft. Per questo motivo è stato organizzato anche un percorso "short" che prevede la partenza dalla casetta degli alberi nel pomeriggio e l'arrivo a Monte Leucio per un totale di quattro chilometri.

Nel programma della giornata è prevista la colazione diffusa nel borgo, la possibilità di una visita guidata ai musei, il pranzo presso la casetta degli alberi nel parco di Monte Menola e il rientro da Monte Leucio previsto con la navetta. Per maggiori informazioni e sapere come prenotare basta collegarsi alla pagina Facebook del parco di Monte Menola. Sulla pagina social è possibile reperire le informazioni e tutti i dettagli di questo speciale, e molto atteso, evento. In caso di pioggia, inoltre, è stato previsto che l'iniziativa sarà posticipata alla domenica successiva.