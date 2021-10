La fase emergenziale ha costretto moltissime famiglie a rivedere il proprio equilibrio, dovendosi adattare alle restrizioni economiche dettate dalla pandemia. Per questo, è stata rinnovata la fase di sostegno anche per il mese di ottobre, come misura straordinaria per sopperire alle priorità quotidiana. Le domande potranno essere presentate fino al 15 di questo mese e consiste proprio nell'erogazione di buoni spesa per l'acquisto di alimenti e beni di prima necessità.

Il modello per presentare l'istanza è a disposizione sul sito ufficiale del comune di Veroli e potrà essere depositata in diversa modalità. Previo appuntamento, all'ufficio dei Servizi sociali, all'ufficio protocollo, mezzo mail all'in dirizzo veroli.sociale@libero.it o via pec a protocollo.veroli@pec.it o servizisocialiveroli@pec.it, in alternativa tramite WhatsApp al numero 3808972778. Una molteplicità di canali per consentire a tutti gli aventi diritto di inoltrare la richiesta. Perché possa essere accettata, il modello dovrà soddisfare alcuni requisiti specifici ovvero che la certificazione ISEE riferita all'anno in corso di validità, risulti essere pari o inferiore a 6.000 euro oltre ad essere residente nel comune di Veroli.

Una misura, adottata già dal 2020 ma ritenuta necessaria anche in questa annualità viste le ripercussioni economiche affatto limate. Patrizia Viglianti, assessore ai Servizi sociali, introduce le finalità di questo sostegno nuovamente proposto.

«L'erogazione dei buoni spesi per l'acquisto di beni di prima necessità è uno strumento essenziale per supportare le famiglie della nostra realtà che stanno attraversando un momento di profonda difficoltà.

Al fine di attestare l'effettivo status di bisogno, le domande pervenute saranno trasmesse alle autorità preposte per un'accurata verifica, modalità già adottata per le precedenti erogazioni di buoni spesa».