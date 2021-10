Morire a 12 anni. Dopo un drammatico volo dal balcone di casa. E' stata spezzata così la vita di un'adolescente di Bologna.

Sulla tragica vicenda al momento c'è massimo riserbo ma, dalle indiscrezioni trapelate, sembrerebbe che gli inquirenti stiano seguendo la pista del gesto volontario. Un gesto estremo dettato da motivi sconosciuti.

Per ora, le indagini della polizia sono in corso e nessuna pista è esclusa. Quel che è certo è che familiari e amici della ragazzina non riescono a darsi pace.