Dopo le elezioni amministrative si torna tra i banchi di scuola, ma non tutti. Disagi questa mattina registrati nel plesso del Rione Napoli dove i genitori hanno trovato materassi e aule non sanificate. "Veramente una pessima organizzazione, ci siamo riportati i nostri figli a casa. - lo sfogo di un papà che basito ha duramente commentato quanto accaduto - Non è la prima volta che si vota a Sora eppure si sono dimenticati di sistemare la scuola. Tanti i disagi creati a noi famiglie di Sora".