La nuova settimana inizia con 17 contagiati. Ed è un miglioramento rispetto ai 41 con i quali era iniziata quella precedente. Ciò si riflette sull'incidenza per 100.000 abitanti a sette giorni, tornata sotto quota 30 e anche sul tasso di positività, in calando per il quarto giorno consecutivo. Rispetto a martedì scorso, invece, si registra un evidente decremento del numero dei tamponi (da 934 ai 601 di ieri).



La giornata

Gli 11 nuovi positivi sono stati registrati in otto comuni. Si tratta di Alatri, Amaseno e Frosinone con 2 casi e di Ceccano, Falvaterra, Ripi, Sora e Veroli con 1. Nel bollettino si contano, poi, 9 negativizzati, nessuna vittima e 11 ricoverati.

L'inizio della settimana vede una media di 8,50 contagi contro una media di 20,5 di quella precedente e di 13,5 di quella prima ancora. Tolti i lunedì, quando i tamponi sono in numero modesto, non si registravano così pochi casi dagli 8 del 20 luglio, anche in quel caso un martedì.

A ottobre si registrano 81 infettati a una media di 16,20, attualmente inferiore ai 19,23 di settembre e ai 31,67 di agosto.

Dall'inizio del mese sono 16 i casi a Veroli, che ne registra consecutivamente almeno uno da otto giorni e in tredici degli ultimi quattordici, poi 6 ad Amaseno e Anagni, 5 ad Alatri, 4 a Cassino, Ceccano e Sora. Nel confronto tra le ultime due settimane, Veroli passa da 24 (22-28 settembre) a 33 casi (29 settembre-5 ottobre), Alatri da 5 a 11, Amaseno da 8 a 7, Frosinone da 10 a 6, Cassino da 7 a 6, Ferentino da 9 a 5, Sora da 5 a 5, Ceccano da 4 a 5.



I guariti e i malati

Dopo i 4 guariti di lunedì ieri se ne sono contati altri 9, ma a martedì scorso erano 28.

Sul fronte dei ricoverati in ospedale si registra un nuovo decremento, con il ritorno a 11. Si tratta della stessa cifra comparsa più volte in questi giorni (il 28 e il 30 settembre e il 2 ottobre). Rispetto alla giornata precedente i ricoverati scendono di tre unità, da 14 a 11. Si tratta della quota minore, seconda sola ai 9 ricoverati del 3 settembre.



Gli indicatori

Per la prima volta dal 29 settembre l'incidenza settimanale ogni 100.000 abitanti a sette giorni scende sotto quota 30 con 29,14. Il giorno prima era a 34,59 che, peraltro, è stato il valore più alto dell'ultimo periodo dopo il 35,43 del 2 ottobre.

Per il quarto giorno consecutivo diminuisce il tasso di positività, passato dal 5,40% di venerdì scorso a 3,30% di sabato e a 2,50% di domenica per poi scendere ulteriormente a 1,86% lunedì e a 1,83% ieri.



Le vittime

Altra giornata senza decessi per Covid in Ciociaria. L'ultima vittima si registra il 10 settembre, l'unica di settembre peraltro. Sono tre le settimane consecutive senza morti, mentre dal 6 al 12 settembre e dal 30 agosto al 5 settembre ce ne era stata una.