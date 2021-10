La città fluviale risponde "presente" nello speciale appuntamento per la lotta alla sclerosi multipla.

Domenica scorsa i volontari dell'Aism sono tornati in piazza con lo speciale appuntamento di "La mela dell'Aism". Un piccolo contributo per avere un retino di mele che permetterà di sostenere le attività dell'associazione.

Anche nella città fluviale, in piazza Porta Pia, è stato organizzato uno stand per raccogliere le donazioni.

Presente, come sempre, Laura Folcarelli che ha voluto organizzare l'appuntamento a Pontecorvo. E nel corso della mattinata sono stati tanti coloro che hanno deciso di aderire a questa iniziativa dando il proprio sostegno.

Un cuore grande e generoso dei pontecorvesi che, attraverso l'acquisto della retina, ha voluto sostenere il progetto. «Anche in questa occasione, non riesco a trovare le parole - ha affermato Laura Folcarelli al termine della speciale giornata - Sono profondamente commossa e colpita dall'affetto e dal sostegno che ho ricevuto dalla comunità pontecorvese. Le mele di Aism sono terminate prima del previsto.

Il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato ed hanno sentito la necessità di fare qualcosa anche loro. Può sembrare poco da fuori, ma donare pochi euro alla ricerca oggi può dare speranza a tanti come noi, che lottano ogni giorno e continuano a credere che un mondo senza sclerosi multipla sia possibile. Grazie ancora per il vostro sostegno, torneremo ancora a primavera con le Gardenie»