A settembre dello scorso anno sono iniziate le selezioni concorsuali, prove che in due anni hanno portato a consentire l'assunzione di circa 40 unità distribuite in vari settori. Un cambio di passo importate per il Comune di Cassino.

Nei giorni scorsi, poi, la comunicazione, da parte del Comune, delle nuove date per le selezioni. Per la copertura del posto da ragioniere due posizioni categoria C la prova scritta è prevista per il 13 ottobre alle 15 al palazzetto dello Sport di Frosinone; prova orale fissata al 26 ottobre alle 9 in sala Restagno del Comune di Cassino.

Per la posizione di istruttore direttivo tecnico (2 posti 1 riserva) categoria D: prova scritta il 14 ottobre alle 10 al Palazzetto dello Sport di Frosinone, l'orale ci sarà il 5 novembre alle 10 in sala Restagno, sempre a Cassino.

Per un posto da funzionario contabile categoria D la prova scritta è al 13 ottobre, l'orale il 29, nelle stesse sedi. Un posto per assistente sociale, categoria D: prova scritta il 14 ottobre ore 15; prova orale 11 e 12 novembre.

«La dottoressa Monica Tallini, dirigente dell'area Finanziaria e responsabile del Servizio risorse Umane comunica che tutti i 489 aspiranti ai sei posti, messi a concorso con riserva, sono convocati alle prove scritte» fanno sapere dal Comune. «Tutti gli atti, i criteri delle prove, le modalità di accesso e tutte le info relative ai concorsi, sono consultabili al seguente indirizzo: www.comune.cassino.fr.it/amministrazione».

Ci sono state delle variazioni agli orari, le prove del 13 e 14 ottobre previste alle 13 sono slittate alle 15 sempre al "Casaleno" a Frosinone.