Rifiuti abbandonati lungo le strade: quattro "furbetti" della differenziata scoperti e multati grazie alla loro immondizia. La polizia municipale di Piedimonte San Germano, insieme agli operatori della ditta De Vizia, nei giorni scorsi ha effettuato le operazioni di controllo sulla corretta raccolta differenziata. Durante il controllo sono stati notati sulla Casilina una serie di sacchi abbandonati a ridosso della recinzione di un'abitazione privata e nelle vicinanze di un terreno accanto al cimitero.

Tanti da riempire un camioncino della De Vizia. A "tradire" chi ancora abbandona l'immondizia per strada sono stati proprio i rifiuti: ispezionando le buste sono stati trovati "indizi" che hanno permesso ai vigili urbani di risalire al nominativo di quattro trasgressori. A loro, nei prossimi giorni, saranno notificati verbali di un importo pari a 343 euro ciascuno. Una piaga, quello dell'abbandono dei rifiuti, che colpisce molti paesi del Cassinate e contro la quale i Comuni cercano di porre rimedio multando i trasgressori quando vengono individuati facendo anche ricorso alla tecnologia.

È il caso proprio di Piedimonte San Germano, dove sono stati attivate telecamere intelligenti in diversi punti della città. «L'abbandono dei rifiuti costituisce un danno per tutta la comunità - ha commentato il sindaco Gioacchino Ferdinandi - per questa ragione, allo scopo di arginare tale fenomeno, il Comune di Piedimonte ha già attivato una serie di "telecamere trappola" sul territorio, dispositivi intelligenti in grado di registrare la posizione indicata da più angolazioni grazie ai rilevatori di movimento e di posizione.

Un sentito ringraziamento alla Polizia municipale e agli operatori ecologici - ha concluso Ferdinandi - che ogni giorno garantiscono un servizio di pubblica utilità con una raccolta porta a porta puntuale ed efficiente».