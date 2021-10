Si ferisce nei campi con la motozappa, cinquantasettenne di Castrocielo trasferito al Santa Scolastica. Nell'immediatezza dei fatti, temendo che la situazione fosse più grave di ciò che poi realmente è risultata essere, è stata anche allertata un'eliambulanza fatta atterrare a non molta distanza dal punto esatto in cui si è verificato l'incidente agricolo.

Paura ieri mattina a Castrocielo, dove un uomo di 57 anni ha perso improvvisamente il controllo della sua motozappa durante i lavori di sistemazione del fondo agricolo, riportando ferite importanti a una gamba.

A richiamare l'attenzione di alcuni passanti che hanno allertato familiari e mezzi di soccorso proprio le urla del malcapitato. Forte il timore che nell'incidente le cui cause sono ancora da stabilire l'uomo avesse riportato ferite tali da compromettere la gamba.

Immediato l'arrivo sul posto dei carabinieri di Pontecorvo che hanno coadiuvato nelle operazioni di soccorso. Quando i medici e il personale sanitario hanno potuto verificare quanto accaduto poco prima, hanno subito stabilizzato l'uomo, mettendo il cinquantasettenne in sicurezza.

Le ferite, nonostante la gravità della situazione, sono apparse meno gravi del previsto e l'eliambulanza si è sollevata in volo vuota. L'uomo è stato trasferito in ambulanza al Santa Scolastica per le cure del caso.

La ricostruzione della dinamica è stata affidata ai militari della Compagnia di Pontecorvo.