C'è grande attesa per i risultati di queste elezioni comunali in provincia di Frosinone. Quest'oggi è iniziata la due giorni di voto delle amministrative 2021 che in Ciociaria vede coinvolti 24 comuni. 22 minori Monte San Giovanni Campano, Roccasecca, Arce, Castro dei Volsci, Supino, Torrice, Castrocielo, Esperia, Alvito, Vallecorsa, Sgurgola, Fumone, Trivigliano, Pastena, Torre Cajetani, Collepardo, Vicalvi, Colle San Magno, Casalattico, Terelle, Viticuso e Acquafondata più i due più grandi con oltre 15 mila abitanti Sora ed Alatri dove si potrebbe arrivare al ballottaggio del 17 e 18 ottobre prossimi.

69 sono i candidati sindaci in totale, 98 le liste, 123 i seggi dove si voterà e ben 108.611 gli aventi diritto al voto.

Alle 23.30 di oggi, domenica 3 ottobre, sono questi i dati sull'affluenza alle urne.