Ad un'ora dalla chiusura dei seggi elettorali per questa prima giornata di voto, c'è già un risultato parziale. E riguarda l'affluenza: in calo rispetto al 2016. In base ai dati relativi ai 1.153 comuni raccolti dal Viminale, l'affluenza alle urne alle ore 19 è stata del 33,18%.

Alle precedenti elezioni del 5 giugno 2016 alle ore 19 la percentuale di votanti era stata del 45,64%, ma si votò in un solo giorno. Il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia.

Alle ore 19 a Roma aveva votato il 29,50% degli elettori. Nella precedente tornata, 5 giugno 2016, quando però si votava in un solo giorno, l'affluenza era stata del 39,40%.

Più di 12 milioni di italiani (12.147.040) sono chiamati al voto oggi e lunedì, in 1.192 Comuni. Urne aperte da questa mattina alle 7 fino alle 23; domani dalle 7 alle 15. Alla chiusura dei seggi inizierà lo spoglio. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci, che riguarda solo i 119 Comuni interessati dal voto con più di 15mila abitanti, si svolgerà domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Il punto in Ciociaria

In campo in provincia di Frosinone ci sono 69 candidati a sindaco e 98 liste. Gli aventi diritto al voto nei 24 Comuni chiamati alle urne sono 108.611: 53.371 uomini e 52.240 donne. Ci sono anche 123 sezioni elettorali. E arrivano a quota 1.245 gli aspiranti consiglieri comunali.

Sono 2 i Comuni con oltre 15.000 abitanti: Alatri e Sora. Significa che se al primo turno nessuno dei candidati a sindaco avrà raggiunto il 50% più uno dei voti, sarà necessario il turno di ballottaggio tra i due più votati. Poi ci sono 7 Comuni al di sotto dei 1.000 abitanti: Acquafondata, Casalattico, Colle

San Magno, Collepardo, Terelle, Vicalvi e Viticuso. Quindi 15 Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti: Monte San Giovanni Campano, Roccasecca, Arce, Castro

dei Volsci, Supino, Torrice, Castrocielo, Esperia, Alvito, Vallecorsa, Sgurgola, Fumone, Trivigliano, Pastena, Torre Cajetani.

Il Comune con più elettori è Sora: 24.057: 11.636 uomini e12.421 donne. Poi c'è Alatri, con 23.212

elettori: 11.356 uomini e 11.856 donne. Segue Monte San Giovanni Campano con 11.237: 5.637 uomini e 5.600 donne. Il Comune con meno elettori è Viticuso:

446. Acquafondata ne ha 483.

Con il passare delle ore sale l'attesa per i risultati che cominceranno ad arrivare domani dopo le 15, quando inizierà lo spoglio. La posta in palio è alta ed è caccia all'ultimo voto. Soprattutto nei Comuni più grandi, fuori dai seggi si gioca il tutto per tutto. Non resta che aspettare.