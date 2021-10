Un bambino di 11 anni è morto ieri mattina dopo essere stato investito da un'autocisterna a Voghera (Pavia), all'incrocio tra via Papa Giovanni XXIII e corso Rosselli. Il tragico incidente è avvenuto verso le 9.45.

Il bimbo era in sella alla sua bici e stava recandosi a un impianto sportivo insieme al fratello di 13 anni, pure lui in bicicletta. Per cause ancora da accertare, l'11enne è stato travolto dal camion mentre attraversava sulle strisce.

Alcuni passanti che hanno assistito alla scena, hanno subito chiesto l'intervento dei soccorsi. Gli operatori sono immediatamente intervenuti sul posto, ma non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso del bambino a causa delle gravissime ferite riportate. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.