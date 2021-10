Stava trasportando 80 grammi di hashish, già confezionati in 112 dosi pronte per essere piazzate. Erano nascosti nello zaino. Ma è stato fermato dai carabinieri e arrestato. Disposti i domiciliari per un diciottenne di Segni. Nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, soprattutto tra i giovani, i carabinieri della Compagnia di Colleferro, coordinati dal capitano Vittorio Tommaso De Lisa hanno arrestato un diciottenne, residente a Segni, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello zaino anche la somma di 75 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenute provento della sua attività illecita.