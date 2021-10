Venditori abusivi di lavatrici d'occasione… e cittadini bidonati. Il prezzo di 130 euro per ogni lavabiancheria era allettante e campeggiava su un cartello di cartone appeso sul camion pieno di lavatrici in bella mostra. A tanti automobilisti non è passato inosservato il punto vendita occasionale lungo il centralissimo viale Bartoli a Ferentino e due venditori che si davano un gran da fare, in attesa dei clienti da convincere o casomai da abbindolare. Con molta probabilità gli elettrodomestici usati o difettosi venivano venduti per nuovi e proposti come un affare.

Alcuni acquirenti si sono fatti convincere e quando sono arrivati a casa hanno riscontrato di essere rimasti fregati. Qualcuno ha segnalato l'insolita presenza ai carabinieri subito intervenuti. I militari hanno controllato il carico e la documentazione in possesso della coppia che dagli accertamenti è risultata essere partenopea. Due campani, già noti alle forze dell'ordine, sono stati sanzionati, 5.000 euro di multa per ognuno, per vendita non autorizzata, e allontanati dalla città.

I due ospiti dopo le verifiche sono ripartiti con lo stesso camion in loro possesso e il carico, privo dei pezzi già venduti, evidentemente muniti di un qualche documento fiscale. Avvenimenti non nuovi, collaudati in molti posti d'Italia. Già verificatisi infatti (anche nella stessa Ferentino in passato, nello stesso luogo, erano stati notati simili camion itineranti carichi di elettrodomestici a prezzi shock) in altri punti dello stivale ove talvolta vengono visti in giro camion o furgoni con lavatrici, frigoriferi e altri elettrodomestici in vendita promozionale.