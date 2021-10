Si terranno domani 4 ottobre alle 15 i funerali di Fabrizio Gismondi, il trentottenne che ieri pomeriggio è rimasto vittima di un tragico incidente sulla strada regionale 666 che collega il Lazio con l'Abruzzo. Domani parenti ed amici si incontreranno nella chiesa parrocchiale Madonna delle Rose a Casalvieri per porgere l'ultimo saluto al centauro che ieri era uscito per un giro in moto. La salma del giovane è esposta nella camera mortuaria dell'ospedale di Sora. Le visite sono consentite dalle ore otto fino alle sedici nel pieno rispetto della normativa anti-contagio. La ditta di onoranze funebri incaricata di eseguire il servizio è la "Ianni e Caira". Grande il dolore per quanti piangono l'improvvisa scomparsa di un giovane padre di famiglia che lascia un grande vuoto.