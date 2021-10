Continua la risalita dei casi Covid. Rispetto alla passata settimana la crescita è del 47%, da 102 agli attuali 150.

Anzi, era da fine agosto, nella settimana dal 23 al 29, che non si superava tale quota. Allora i contagiati furono 208 in totale. Segno che, in questa settimana, si è avuta un'inversione della tendenza, finora in calo o stabile. Nelle ultime tre settimane, infatti, i casi erano oscillati tra i 16 e i 17 giornalieri, ora, invece, sono lievitati a 25.

La giornata

Sono 20 i nuovi positivi (11 in meno rispetto a venerdì, ma sette in più rispetto a sabato scorso), 29 i guariti, nessun decesso e11ricoverati (-2). Per il quarto giorno consecutivo è Veroli il comune con il maggior incremento di positivi, 9. A seguire Anagni con 3, Sora e Sgurgola con 2, Fiuggi, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano e Vallerotonda con 1. Il dato settimanale è 150 a 25 di media. L'intera passata settimana si era chiusa a 121 a 17,29 di media.

Si tratta di valori simili a quelli dei periodi tra il 30 agosto e il 5 settembre, 145 casi a 20,71 di media, e tra il 23 e il 29 agosto con 208 e 29,71 di media.

Ottobre è iniziato con 13 casi a Veroli e 6 ad Anagni.

A settembre i contagi erano stati 66 a Veroli, 65 a Frosinone, 40 a Cassino, 38 ad Anagni, 34 Ferentino, 27 Alatri e 21 Ceccano. Nelle ultime quattro settimanale questo il trend. Frosinone 20, 10, 12 e ora 9 positivi, Cassino, 7, 7, 6 e 5, Alatri 5, 3, 3, e 11, Sora 2, 7, 0 e 9, Anagni 11, 10, 4 e 13, Veroli 7, 11, 17 e 39, Ceccano 5, 4, 6 e 6, Ferentino 4, 4, 12 e 9.

I valori

Per il terzo giorno consecutivo si rialza l'incidenza per 100.000 abitanti, ora arrivata a 35,43. Sono valori che non si ripetevano dal 35,64 del 2 settembre. Venerdì, che poi è la giornata presa a riferimento per il calcolo di questo indicatore, era a 33,96. Venerdì 24 settembre a 26, venerdì 17 settembre a 24,32, venerdì 10 settembre a 28,30, venerdì 3 settembre a 31,66. Il tasso di positività, invece, nelle ultime 24 ore scende dal 5,40% al 3,30%. Ma media della settimana per ora è al 3,47% contro il 3,15% della precedente e il 4,34% di quella prima ancora. Settembre, peraltro, si è chiuso a 4,13% contro il 6,80% di agosto.

I ricoverati

Continua, da sei giorni ormai, una sorta di botta e risposta tra 11 e 13 ricoverati. Ieri erano 11, il giorno prima 13, in un'alternanza tra i due numeri cominciata il 27 settembre. Nel mese passato il top è stato di 21 ricoverati dal 10 al 12 settembre.

I guariti

Sono altri 29 i guariti dal Covid. Da inizio settimana sono 108 le persone che si sono negativizzate. Nello stesso periodo della passata settimana erano stati 172.

Prosegue, invece, con zero vittime la settimana.

L'ultimo decesso è ormai datato 10 settembre.

I tamponi

Si registra un netto rialzo del numero dei tamponi e nelle ultime due settimane. È l'effetto scuola e del monitoraggio negli istituti sentinella. In questa settimana sono stati eseguiti 4.202 contro i 3.939 dell'intera passata settimana e i 2.807 di quella prima ancora. Non si contavano almeno 4.000 tamponi settimanali dai giorni 26 luglio-1° agosto.