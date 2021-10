Frontale oggi pomeriggio tra una Nissan e una minicar alle ore 18 circa. Feriti due ragazzi di San Donato. Il violento impatto è avvenuto sulla strada statale che collega i Comuni di Posta Fibreno e Vicalvi. I due mezzi hanno impattato sulla salita conosciuta come Castellana.

Sul posto la macchina dei soccorsi. Per uno dei due ragazzi è stato necessario l'arrivo del mezzo aereo. Il giovane è stato prima stabilizzato e poi trasferito in eliambulanza in una struttura della Capitale. Ad arrivare anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sora e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Il traffico ha subito rallentamenti.