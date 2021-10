Sconcerto nella comunità di Casalvieri per la morte di Fabrizio Gismondi rimasto vittima di un tragico incidente questo pomeriggio sulla strada regionale 666.

Il ragazzo di anni 38 era in sella alla sua motocicletta. Sul posto, tra i comuni di San Donato ed Alvito, è piombata la macchina dei soccorsi, ma per il centauro non c'è stato nulla da fare.

Anche le forze dell'ordine ad arrivare sul teatro dell'incidente per i rilievi del caso.