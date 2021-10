Parcheggio selvaggio al Santa Scolastica. Vetture lasciate ovunque che rendono il passaggio a utenti, alcuni dei quali anche con problemi di mobilità, davvero difficoltosi. A restare "incastrate" mamme con passeggini e disabili sulle carrozzine.

Ieri un cittadino ha evidenziato attraverso i social questo problema: «Ci troviamo all'ospedale S.

Scolastica sul tratto pedonale che io percorrevo per andare a fare la fisioterapia, quando davanti a me una signora col bambino nel passeggino che doveva oltrepassare un'auto per entrare in ospedale ha dovuto chiamare due persone per far alzare il passeggino.

Io ero vicino a lei ma non potevo aiutarla. Mi chiedo li c'è divieto di sosta, strisce gialle per invalidi, tutti occupati da liberi cittadini, una volta ci stava un vigilante ma che fine ha fatto? Bisogna fare qualcosa: troppo degrado, il parcheggio era vuoto, ma le auto vogliono entrare fin dentro l'ospedale».