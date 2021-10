Una grande cornice di pubblico nei giorni scorsi a Cervaro in occasione della "Conferenza sulle Marocchinate". Un pubblico soprattutto femminile ha risposto numeroso e attento ad ascoltare quanto avvenuto in quei drammatici anni e quanto l'associazione nazionale "Vittime delle Marocchinate" da oltre un decennio sta portando avanti presso le Istituzioni per far riconoscere questa tragedia con una Giornata Nazionale legittimata dallo Stato.

Il presidente dell'associazione il "Cenacolo", professor Mario Musilli ha fatto gli onori di casa ed è stato moderatore dell'evento. Sono intervenuti Sergio Arduini dell'Anvm e il presidente Emiliano Ciotti, il presidente del consiglio provinciale Daniele Maura, Giuseppe Pacitto, Flaviana Provenza. Molto importante la possibilità di ascoltare la testimonianza della professoressa Giuseppina D'Epiro. Un tema sempre molto delicato da affrontare e che ancora cerca di essere riconosciuto dalla storia.